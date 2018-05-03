В Липецке бывший бухгалтер подозревается в хищении денежных средств в особо крупном размере

Отделом по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку возбужден ряд уголовных дел в отношении 47-летней липчанки, которая подозревается в покушении на мошенничество, а также в присвоении и растрате денежных средств крупной липецкой строительной компании.

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемая, работая в должности главного бухгалтера, используя свое служебное положение неоднократно перечисляла денежные средства компании на расчетные счета, открытые на её имя и на счета родственников в различных банковских учреждениях, в том числе и других регионах России.

Для сокрытия противоправности своих действий подозреваемая составляла фиктивные платёжные поручения, договоры поставок, вносила в них поддельные данные.

Следствие располагает данными о присвоении и растрате липчанкой денежных средств в сумме более чем 2 500 000 рублей и покушение на мошенничество в сумме 2 900 000 рублей. Предварительно установлено, что ущерб, причиненный липецкой компании, превышает 5 миллионов рублей. Однако по версии оперативников ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку окончательная сумма похищенных денежных средств может приблизиться к цифре в 9 000 000 рублей.

Кроме того, следствием установлено, что подозреваемая ранее была судима за мошенничество. Стаж службы женщины в данной компании составил почти два года.

В настоящее время отделом по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку расследуется 11 уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 160 УК РФ и одно уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере по ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.