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В Воронежской области педофил 5 лет пользовался беспомощностью маленькой падчерицы
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В Воронежской области педофил 5 лет пользовался беспомощностью маленькой падчерицы 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Новости Воронежа
Девочке было 9 лет, когда она впервые стала жертвой сексуального насилия…
В Воронежской области будут судить 32-летнего педофила, который в течение пяти лет совершал насильственные действия над малолетней падчерицей. Об этом сегодня, 3 мая, рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ. Страшная история произошла в Лисках. По версии правоохранителей, впервые беспомощным состоянием ребёнка взрослый мужчина воспользовался ещё осенью 2012 года. Тогда малышке было всего 9 лет… — Он совершал в отношении девочки иные насильственные действия сексуального характера. А с мая 2016 года по сентябрь 2017 года взрослый мужчина, используя беспомощное состояние ребенка, вступал с ней в половую связь, — рассказывают следователи. Когда эта страшная история раскрылась, было заведено уголовное дело по нескольким статьям. Стражи порядка обеспечили девочке помощь психологов, а педофила на время расследования заключили под стражу. На сегодняшний день расследование завершено. — Следствием собрана достаточная доказательственная база, позволившая изобличить обвиняемого в совершении данных преступлений, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказал руководитель следственного отдела по городу Лиски регионального следственного управления СК России Александр Волокитин.
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