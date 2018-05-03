СК назначил ряд новых экспертиз по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Следственный комитет РФ назначил ряд новых экспертиз по уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове , где погибли 60 человек. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По уголовному делу о гибели людей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове назначен ряд дополнительных сложных экспертиз. В их числе специальная пожарно-техническая и фоноскопическая экспертизы, а также экспертиза по изъятым видеозаписям», — сообщила Петренко.