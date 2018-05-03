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Уголовное дело возбудили после гибели двух женщин и ребенка в Подмосковье
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Уголовное дело возбудили после гибели двух женщин и ребенка в Подмосковье 

Агентство «Москва» 17 минут назад
Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек в Раменском районе, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
В среду, 2 мая, в пос. Удельная в квартире были обнаружены тела женщин 1956 г. рождения, 1984 г. рождения и мальчика 2015 г. рождения без внешних признаков насильственной смерти.
«По предварительным данным, женщина вместе с матерью и сыном приехали из Москвы за город. Спустя некоторое время она перестала отвечать на звонки мужа, он попросил соседей проверить, все ли в порядке. Проникнув в квартиру, соседи обнаружили всех троих в бессознательном состоянии. Приехавшая на место происшествия «скорая помощь» констатировала их смерть», — сказала собеседница агентства.
Сотрудники СК вместе с мастером Мосгаза осмотрели квартиру и установили нарушение монтажа газового оборудования. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертиз.
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