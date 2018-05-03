Уголовное дело возбудили после гибели двух женщин и ребенка в Подмосковье

В среду, 2 мая, в пос. Удельная в квартире были обнаружены тела женщин 1956 г. рождения, 1984 г. рождения и мальчика 2015 г. рождения без внешних признаков насильственной смерти.

«По предварительным данным, женщина вместе с матерью и сыном приехали из Москвы за город. Спустя некоторое время она перестала отвечать на звонки мужа, он попросил соседей проверить, все ли в порядке. Проникнув в квартиру, соседи обнаружили всех троих в бессознательном состоянии. Приехавшая на место происшествия «скорая помощь» констатировала их смерть», — сказала собеседница агентства.

Сотрудники СК вместе с мастером Мосгаза осмотрели квартиру и установили нарушение монтажа газового оборудования. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертиз.