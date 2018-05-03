Суд в третий раз вынес приговор бандитам из Приморья

Во Владивостоке завершился очередной, третий суд над организованной банд-группой из Приморья, сообщает «МИР 24».

Почти всех участников банды приговорили к более чем 20-ти годам заключения. Лишь одному из преступников суд назначил восемь лет строгого режима. Банда получила известность в 2009 году после серии громких убийств и налетов на полицейские участки.

Профессия криминалист

Расследовать убийства — их работа } Спустя год группу ликвидировали. На счету молодых людей — на тот момент им было по 20 лет — как минимум шесть убитых. Во время штурма квартиры, где скрывались бандиты, двое из подозреваемых покончили с собой. Также были ранены двое полицейских. Первый суд над членами банды — с участием присяжных — продолжался с января 2013-го по апрель 2014-го года. Через год преступники обжаловали приговор.

Летом 2016-го — на втором судебном процессе — присяжные оправдали подсудимых. Двоих из них освободили прямо в зале суда. Остальные остались под стражей, так как до этого они получили сроки за другие преступления.

Адвокаты осужденных уже заявили, что обжалуют приговор. Третий по счету пересмотр дела начался летом прошлого года.

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