Ещё
Бандитам в Приморье дали 103 года строгого режима
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бандитам в Приморье дали 103 года строгого режима 

Мир24 58 минут назад
Фото: Мир24
103 года строгого режима. В Приморье участники банды получили серьезные сроки. Почти всех приговорили более чем к 20 годам заключения. Лишь одному из преступников суд назначил восемь лет строгого режима. Банда получила известность восемь лет назад после серии громких убийств и налетов на полицейские участки. Корреспондент МИР 24» Анастасия Шишкина вспомнила историю.
То, что случилось в Приморском крае в июне 2010-го, потрясло Россию. Несколько подряд преступлений против сотрудников тогда еще милиции. Трое убитых, раненые… — неизвестные нападают на пост ДПС, расстреливают патрульную машину, убивают и грабят в ОВД. Полицейские начальники даже заявляют о банде преступников. Мол, все их действия направлены и против гражданских лиц. Но потом — появляется эта запись. Всем шестерым по 20 лет. «Вы только можете пьяных людей в отделе пытать, запугивать наркоманов. Ваши подлые методы — давить на родственников и все такое. Вот поверьте: мы такое никогда не использовали, потому что мы честные люди, а вы — отребье», — говорят преступники в ролике. Преступников ищут с вертолетами и собаками. А в это время убийцы рассказывают через интернет о произволе в органах МВД. «Вы — самые настоящие бандиты. Вы сами „крышуете“ наркобизнес, проституцию, и все вас боятся — вы можете как-то там боятся, чтобы уйти от ответственности». Меньше чем через месяц двое из этих вооруженных парней покончат с собой. Остальные сдадутся во время штурма квартиры в Уссурийске. За время в тюрьме преступники не раз привлекали к себе общественное внимание. Всплыла и их любовь к фашистской символике и литературе, один из них в тюрьме внезапно принял ислам и передал привет кавказским боевикам.
Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Приезжий выманил у москвички миллион рублей на «лечение» Суд в США признал Иран виновником терактов 11 сентября и обязал к выплатам Мужчина напал на группу школьников в Китае: семь человек погибли
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель306
Полномочия Медведева передадут Кудрину834
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка81
Еще один мессенджер заблокируют в России226
Пока вы спали: 103 года строгого режима27
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение