Бандитам в Приморье дали 103 года строгого режима

103 года строгого режима. В Приморье участники банды получили серьезные сроки. Почти всех приговорили более чем к 20 годам заключения. Лишь одному из преступников суд назначил восемь лет строгого режима. Банда получила известность восемь лет назад после серии громких убийств и налетов на полицейские участки. Корреспондент МИР 24» Анастасия Шишкина вспомнила историю.

То, что случилось в Приморском крае в июне 2010-го, потрясло Россию . Несколько подряд преступлений против сотрудников тогда еще милиции. Трое убитых, раненые… — неизвестные нападают на пост ДПС , расстреливают патрульную машину, убивают и грабят в ОВД . Полицейские начальники даже заявляют о банде преступников. Мол, все их действия направлены и против гражданских лиц. Но потом — появляется эта запись. Всем шестерым по 20 лет. «Вы только можете пьяных людей в отделе пытать, запугивать наркоманов. Ваши подлые методы — давить на родственников и все такое. Вот поверьте: мы такое никогда не использовали, потому что мы честные люди, а вы — отребье», — говорят преступники в ролике. Преступников ищут с вертолетами и собаками. А в это время убийцы рассказывают через интернет о произволе в органах МВД. «Вы — самые настоящие бандиты. Вы сами „крышуете“ наркобизнес, проституцию, и все вас боятся — вы можете как-то там боятся, чтобы уйти от ответственности». Меньше чем через месяц двое из этих вооруженных парней покончат с собой. Остальные сдадутся во время штурма квартиры в Уссурийске . За время в тюрьме преступники не раз привлекали к себе общественное внимание. Всплыла и их любовь к фашистской символике и литературе, один из них в тюрьме внезапно принял ислам и передал привет кавказским боевикам.

Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор.

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