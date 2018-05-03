Назначен новый начальник полиции Ямала 

В Ямале назначен новый заместитель начальника управления УМВД России по ЯНАО — начальник полиции. Согласно информации на сайте ведомства, этот пост занял полковник Игорь Степанчук, возглавлявший отдел полиции Ноябрьска.
Назначение было произведено еще 18 апреля. Начальником отдела МВД Ноябрьску Степанчук являлся с 2014 года, до этого был начальником отдела уголовного розыска криминальной милиции УВД по Надымскому району.
Ранее, в октябре 2018 года бывший начальник полиции ЯНАО Игорь Рыжевич перешел на службу УМВД Магаданской области. Временно исполняющим обязанности был назначен заместитель по оперативной работе Руслан Кондрашов.