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В колонию отправится череповчанин за развращение подростков
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Пока вы спали: 103 года строгого режима
Пока вы спали: 103 года строгого режима

В колонию отправится череповчанин за развращение подростков 

Вологда.рф 22 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Житель Череповца проведет несколько лет в колонии. 43-летнего мужчину признали виновным в развращении подростков.
Как выяснили следователи областного следственного комитета, осенью 2016 года череповчанин познакомился на улице с 14-летним школьником. Мальчик принял от взрослого мужчины угощение в виде мороженого. Вызвав у ребенка доверие, извращенец пригласил его в гости. Позднее к этим встречам присоединился еще один подросток. В своей квартире мужчина показывал школьникам порнофотографии, «угощал» спиртным и сигаретами, совершал в их отношении развратные действия. Также его видели в компании других юных мальчиков. Задержали преступника на его даче, где он проводил время с очередным юным другом.
В отношении педофила возбудили уголовные дела по статьям «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух лиц» и «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции». Суд отправил его в колонию особого режима на 8 лет 8 месяцев.
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