35-летнего жителя Адыгеи осудили за пьяную езду

Мировой суд судебного участка № 1 города Адыгейска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

«В суде установлено, что в январе 2018 года 35-летний местный житель, ранее судом привлеченный к административной ответственности за невыполнение требований уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, был задержан в а. Понежукай Теучежского района сотрудниками полиции, когда управлял своим автомобилем в состоянии опьянения», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.