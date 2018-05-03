В Нижнем Новгороде задержали директора департамента строительства

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Следователи задержали директора департамента строительства Нижнего Новгорода Юрия Щеголева по подозрению в получении взятки в 6,5 млн рублей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Директор департамента строительства Нижнего Новгорода Юрий Щеголев подозревается в получении взятки в 6,5 млн рублей от коммерческой компании за содействие в заключении контракта на строительство детского сада на сумму свыше 130 млн рублей", — сообщили в СК.

Щеголева задержали 2 мая при получении последней части взятки в 800 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время чиновнику предъявят обвинение и изберут меру пресечения, отметили в СК.