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В Нижнем Новгороде задержали директора департамента строительства
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В Нижнем Новгороде задержали директора департамента строительства 

ТАСС 30 минут назад
Фото: В городе N
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Следователи задержали директора департамента строительства Нижнего Новгорода Юрия Щеголева по подозрению в получении взятки в 6,5 млн рублей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"Директор департамента строительства Нижнего Новгорода Юрий Щеголев подозревается в получении взятки в 6,5 млн рублей от коммерческой компании за содействие в заключении контракта на строительство детского сада на сумму свыше 130 млн рублей", — сообщили в СК.
Щеголева задержали 2 мая при получении последней части взятки в 800 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время чиновнику предъявят обвинение и изберут меру пресечения, отметили в СК.
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