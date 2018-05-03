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Уголовное дело возбудили по факту гибели двоих детей на пожаре в Дивеевском районе
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Уголовное дело возбудили по факту гибели двоих детей на пожаре в Дивеевском районе 

Vgoroden.ru 34 минуты назад
Фото: В городе N
Трагедия произошла 2 мая в селе Верякуши Дивеевского района Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, после тушения пожара в частном жилом доме спасатели обнаружили тела двоих малолетних детей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».
По версии следствия, в момент возгорания в одноэтажном деревянном доме находились четверо детей: 12-летняя девочка, ее восьмилетний брат, а также два мальчика пяти и четырех лет. Старшие дети сумели выбраться из дома, а два младших мальчика — пасынки старшего сына хозяйки дома, погибли.
Предполагается, что возгорание произошло на террасе дома, там же обнаружили погибших детей. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Следователи не исключают, что пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки.
Также предстоит выяснить, почему дети находились в доме без присмотра взрослых. Расследование по уголовному делу продолжается.
Напомним, 27 апреля при пожаре в жилом доме в поселке Затон Краснобаковского района погиб 37-летний мужчина.
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