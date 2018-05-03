В Успенском районе молодая женщина обокрала воспитательницу своего ребенка

Краснодар . 3 мая — Новая Кубань. В полицию муниципалитета обратилась воспитательница одного из детских садиков. Она рассказала, что накануне оставила сумку с кошельком в кабинете, а вернувшись, не обнаружила портмоне на месте. Ущерб составил 17 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские изучили камеры видеонаблюдения, установленные на территории дошкольного учреждения. Вскоре личность злоумышленницы была установлена — ею оказалась 33-летняя женщина, ребенок которой ходил в этот садик. Подозреваемую задержали, во время обыска при ней был обнаружен похищенный кошелек.. Портмоне изъяли и вернули законной владелице.

В отношении 33-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража», молодой женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.