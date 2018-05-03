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В Красноярском крае руководителя лесничества задержали на крупной взятке
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В Красноярском крае руководителя лесничества задержали на крупной взятке 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Красноярском крае руководителя КГБУ «Рыбинское лесничество» задержали на крупной взятке, пишет региональный Медиа-портал «Столица 24».
Руководителя КГБУ «Рыбинское лесничество» обвиняют в вымогательстве крупной взятки.
В лесничестве мужчину 1957 года рождения арестовали при получении 300 тысяч рублей через своего заместителя. Деньги передавала коммерческая организация за разрешение на вырубку леса.
В отношении чиновника возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершению преступления.
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