В Красноярском крае руководителя лесничества задержали на крупной взятке

Красноярском крае руководителя КГБУ «Рыбинское лесничество» задержали на крупной взятке, пишет региональный Медиа-портал «Столица 24».

Руководителя КГБУ «Рыбинское лесничество» обвиняют в вымогательстве крупной взятки.

В лесничестве мужчину 1957 года рождения арестовали при получении 300 тысяч рублей через своего заместителя. Деньги передавала коммерческая организация за разрешение на вырубку леса.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершению преступления.