В Югре за майские праздники совершено три убийства

Следователи следственного управления СКР по Югре завели три уголовных дела по статье «убийство». Все преступления совершены в период с 29 апреля по 2 мая 2018 года.

Лангепасе в собственной квартире убили 76-летнего пенсионера. Полиция ведет розыск преступника.

В Мегионе 62-летний мужчина подозревается в убийстве своего знакомого, с которым она отмечали 1 мая. Мужчину задержали, решается вопрос о заключении его под стражу.

Нижневартовске убийство произошло в общежитии по улице Ленина. Преступление также совершено в ходе распития спиртных напитков. Следователь ходатайствовал перед судом о заключении обвиняемого под стражу.

Следователи выясняют обстоятельства произошедших преступлений.