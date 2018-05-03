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В Югре за майские праздники совершено три убийства
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В Югре за майские праздники совершено три убийства 

АиФ Югра 45 минут назад
Фото: АиФ Югра
Следователи следственного управления СКР по Югре завели три уголовных дела по статье «убийство». Все преступления совершены в период с 29 апреля по 2 мая 2018 года.
В Лангепасе в собственной квартире убили 76-летнего пенсионера. Полиция ведет розыск преступника.
В Мегионе 62-летний мужчина подозревается в убийстве своего знакомого, с которым она отмечали 1 мая. Мужчину задержали, решается вопрос о заключении его под стражу.
В Нижневартовске убийство произошло в общежитии по улице Ленина. Преступление также совершено в ходе распития спиртных напитков. Следователь ходатайствовал перед судом о заключении обвиняемого под стражу.
Следователи выясняют обстоятельства произошедших преступлений.
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