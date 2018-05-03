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Учредитель КПК похитил у пайщиков 116 млн рублей
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Учредитель КПК похитил у пайщиков 116 млн рублей 

Банки.ру 50 минут назад
В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива (КПК), обвиняемого в присвоении 116 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
«В ходе следствия установлено, что руководитель кредитно-потребительского кооператива путем обмана и злоупотребления доверием заключил с гражданами договоры о передаче их личных сбережений в пользование организации под высокие проценты. Однако злоумышленник не собирался исполнять свои обязательства по возвращению денежных средств клиентам», — говорится в сообщении ведомства.
Как полагают следователи, учредитель кооператива похитил 116 млн рублей, принадлежащих около 300 пайщикам.
По данному факту первоначально было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Кировский райсуд вынес решение об избрании подозреваемому меры пресечения в виде залога в сумме 3 млн рублей.
В результате дальнейших следственных действий квалификация преступления изменена на часть 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение», санкция которой предполагает до 10 лет лишения свободы.
В ходе следствия проведено более 15 обысков и порядка 600 выемок документов, имеющих значение для расследования уголовного дела. Следователем назначены десятки судебных экспертиз, допрошено 600 граждан, объем уголовного дела составляет 47 томов.
Доказательственная база собрана в полном объеме, подчеркнули в МВД РФ.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Кировский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу.
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