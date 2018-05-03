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Дети остались без елки из-за директора ДУКа в Шатковском районе
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Дети остались без елки из-за директора ДУКа в Шатковском районе 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Уголовное дело возбудили в отношении директора домоуправляющей компании в Шатковском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
В ходе прокурорской проверки стало известно, что 54 — летний директор ДУКа присвоил деньги, которые предназначались для покупки елки. В декабре 2014 года он поручил экономисту предприятия подготовить фиктивный договор на оказание услуг по доставке елки. Деньги за услуги перечислены не были, а елка не доставлена. Таким образом, директор управляющей компании положил в свой карман 7300 руб.
По результатам прокурорской проверки в марте в отношении директора возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Напомним, главу департамента администрации Нижнего Новгорода обвиняют в получении взятки.
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