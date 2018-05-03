Суд Томска вынес приговор экс-страховщику за присвоение свыше 2 миллионов

Бывший страховой агент решил подзаработать и присвоил деньги клиентов. Полученные от клиентов страховые взносы после заключения договора, мошенник не вносил в кассу или на расчетный счет организации, а распоряжался по своему усмотрению. Как выяснилось в ходе проведенного расследования, незаконную деятельность он осуществлял в период с июня 2014 года по август 2016 года. В итоге сумма ущерба от незаконных действий превысила 2,4 миллиона рублей.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили: «47-летний томич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом в особо крупном размере)».

В итоге, мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшего о взыскании причиненного ущерба. Также известно, что мошенник подсудимый свою вину признал частично, пояснив, что украденные деньги лишь временно заимствовал у организации в связи со сложным материальным положением, намеревался их вернуть в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.

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