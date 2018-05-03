Ещё
Суд Томска вынес приговор экс-страховщику за присвоение свыше 2 миллионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд Томска вынес приговор экс-страховщику за присвоение свыше 2 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бывший страховой агент решил подзаработать и присвоил деньги клиентов. Полученные от клиентов страховые взносы после заключения договора, мошенник не вносил в кассу или на расчетный счет организации, а распоряжался по своему усмотрению. Как выяснилось в ходе проведенного расследования, незаконную деятельность он осуществлял в период с июня 2014 года по август 2016 года. В итоге сумма ущерба от незаконных действий превысила 2,4 миллиона рублей.
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили: «47-летний томич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом в особо крупном размере)».
В итоге, мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшего о взыскании причиненного ущерба. Также известно, что мошенник подсудимый свою вину признал частично, пояснив, что украденные деньги лишь временно заимствовал у организации в связи со сложным материальным положением, намеревался их вернуть в полном объеме.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: pixabay.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Задержан экс-глава Симферополя Геннадий Бахарев «Приморские партизаны» получили 103 года колонии Житель Сочи предупредил полицию о теракте в Москве
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США383
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы98
ЦБ резко повысил курс доллара68
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе219
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка131
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:10
Фанаты дали совет Терешиной
Шоу-бизнес
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
Раскрыты подробности самоубийства Avicii
Шоу-бизнес
03:53
Названа худшая рок-группа в истории
Шоу-бизнес Другое
01:56
Врачи спасают ребенка Елены Воробей
Шоу-бизнес
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение