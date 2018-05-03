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11 иностранных граждан незаконно зарегистрировала в своей квартире жительница Зеленограда
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11 иностранных граждан незаконно зарегистрировала в своей квартире жительница Зеленограда 

Управа района Крюково 52 минуты назад
Фото: Управа района Крюково
Сотрудниками полиции Зеленоградского административного округа г. Москвы выявлен факт нарушения миграционного законодательства Российской Федерации.
Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Крюково г. Москвы в ходе отработки жилого сектора был выявлен факт нарушения миграционного законодательства Российской Федерации. В одной из квартир, расположенной в 16 микрорайоне Зеленограда, 37-летняя зеленоградка незаконно зарегистрировала 11 уроженцев ближнего зарубежья, без предоставления им фактического места проживания.
По данному факту дознавателем отделения дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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