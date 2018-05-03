Два мальчика сгорели на пожаре в Дивеевском районе

Два мальчика 5 и 4 лет сгорели 2 мая на пожаре в Дивеевском районе Нижегородской области . Обстоятельства трагедии сейчас выясняют следователи.

Как рассказали в региональном управлении следственного комитета , пожар вспыхнул в частном доме в селе Верякуши. В тот момент там находились только четверо детей: 12-летняя девочка, ее 8-летний брат, а также два мальчика 5 и 4 лет. Старшие дети смогли выбраться из дома, а малыши остались внутри.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на террасе дома. Не исключено, что пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

«Погибшие мальчики являлись пасынками старшего сына хозяйки дома. В ходе расследования следователям СК предстоит выяснить, почему малолетние дети находились в доме без присмотра взрослых», — отметили в следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».