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Два мальчика сгорели на пожаре в Дивеевском районе
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Два мальчика сгорели на пожаре в Дивеевском районе 

АиФ Нижний Новгород 57 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Два мальчика 5 и 4 лет сгорели 2 мая на пожаре в Дивеевском районе Нижегородской области. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют следователи.
Как рассказали в региональном управлении следственного комитета, пожар вспыхнул в частном доме в селе Верякуши. В тот момент там находились только четверо детей: 12-летняя девочка, ее 8-летний брат, а также два мальчика 5 и 4 лет. Старшие дети смогли выбраться из дома, а малыши остались внутри.
По предварительным данным, очаг возгорания находился на террасе дома. Не исключено, что пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки. Назначена пожарно-техническая экспертиза.
«Погибшие мальчики являлись пасынками старшего сына хозяйки дома. В ходе расследования следователям СК предстоит выяснить, почему малолетние дети находились в доме без присмотра взрослых», — отметили в следственном комитете.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».
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