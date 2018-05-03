21-летней жительнице Юргамыша грозит срок за снятие порчи

21-летней жительнице Юргамыша грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество. Обвиняемая с ноября 2017 по январь 2018 года убеждала девушку из Кургана, что на её мать навели порчу. Из-за проклятья у женщины не складывается личная жизнь. Чтобы «избавить» мать девушки от порчи, обвиняемая попросила передать ей золотые украшения и деньги. Их она вернет после завершения обряда.

— На протяжении 13 дней введенная в заблуждение девушка передавала женщине цыганской национальности золотые украшения и переводила денежные средства, в результате чего ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму свыше 130 000 рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры области. За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Дело рассмотрит суд.