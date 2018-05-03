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Подмосковные полицейские задержали мужчину, который выращивал марихуану
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Подмосковные полицейские задержали мужчину, который выращивал марихуану 

РИАМО 24 минуты назад
Полиция подмосковного Одинцова задержала жителя Москвы, который выращивал марихуану, у него изъяли более 40 растений, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Одинцовское» в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий у одного из домов на улице Родниковая задержан 37-летний житель Москвы, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств», отмечается в сообщении.
Как отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в ходе обыска по месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли: бумажный стакан с измельченной смесью, контейнер и два свертка из полимерного материала с веществом растительного происхождения внутри, 41 зеленное растение с корневой системой, а также оборудование, используемое для культивирования.
«По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — марихуаной, общим весом более 92 граммов, а изъятые растения являются наркосодержащими растениями конопля», — сказала Петрова.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 231 «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества или их прекурсоры» и статье 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, переработка наркотических средств и их аналогов» Уголовного кодекса РФ.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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