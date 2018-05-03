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В Красноярском крае бухгалтер присвоила деньги жильцов на оплату услуг ЖКХ
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В Красноярском крае бухгалтер присвоила деньги жильцов на оплату услуг ЖКХ 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Бывшего бухгалтера компании, оказывающей услуги ЖКХ в г. Назарово признали виновной в присвоении денег населения за оплату коммунальных услуг, сообщает УВД по Красноярскому краю.
В течение трёх лет женщина принимала платежи от населения, однако в кассу вносила не всю сумму. В результате она присвоила почти полмиллиона рублей.
Следователи МО МВД России «Назаровский» возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Суд признал экс-бухгалтера виновной и назначил наказание — 2 года условно.
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