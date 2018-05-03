В Красноярском крае бухгалтер присвоила деньги жильцов на оплату услуг ЖКХ

В течение трёх лет женщина принимала платежи от населения, однако в кассу вносила не всю сумму. В результате она присвоила почти полмиллиона рублей.

Следователи МО МВД России «Назаровский» возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Суд признал экс-бухгалтера виновной и назначил наказание — 2 года условно.