В Красноярском крае бухгалтер присвоила деньги жильцов на оплату услуг ЖКХ 

Бывшего бухгалтера компании, оказывающей услуги ЖКХ в г. Назарово признали виновной в присвоении денег населения за оплату коммунальных услуг, сообщает УВД по Красноярскому краю.
В течение трёх лет женщина принимала платежи от населения, однако в кассу вносила не всю сумму. В результате она присвоила почти полмиллиона рублей.
Следователи МО МВД России «Назаровский» возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Суд признал экс-бухгалтера виновной и назначил наказание — 2 года условно.