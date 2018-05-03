Двое малолетних детей найдены полицейскими в Саратовской области

Вчера, 2 мая в 21:10 в дежурную часть ОМВД России по Актарскому району Саратовской области поступило сообщение о пропаже несовершеннолетнего. По словам заявительницы, ее трехлетний сын играл около дома, когда она ненадолго упустила его из вида. Обнаружив пропажу мальчика и не сумев найти его самостоятельно, женщина обратилась в полицию.

По тревоге был поднят весь личный состав отдела полиции. В поисках участвовали более 100 полицейских, привлечены специалисты кинологической службы. Служебно-розыскной пёс Актар безошибочно указала нужное направление. Через час после начала поисков пропавший мальчик был обнаружен полицейскими возле лесополосы в двух километрах от дома. В настоящее время угрозы жизни и здоровью несовершеннолетнего нет.