Двое малолетних детей найдены полицейскими в Саратовской области 

«Сотрудники полиции в течение часа нашли двоих потерявшихся малолетних детей в Саратовской области», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вчера, 2 мая в 21:10 в дежурную часть ОМВД России по Актарскому району Саратовской области поступило сообщение о пропаже несовершеннолетнего. По словам заявительницы, ее трехлетний сын играл около дома, когда она ненадолго упустила его из вида. Обнаружив пропажу мальчика и не сумев найти его самостоятельно, женщина обратилась в полицию.
По тревоге был поднят весь личный состав отдела полиции. В поисках участвовали более 100 полицейских, привлечены специалисты кинологической службы. Служебно-розыскной пёс Актар безошибочно указала нужное направление. Через час после начала поисков пропавший мальчик был обнаружен полицейскими возле лесополосы в двух километрах от дома. В настоящее время угрозы жизни и здоровью несовершеннолетнего нет.
Также, вчера сообщение о пропаже малолетней девочки поступило в отделение полиции Заводского района г. Саратова. Мама гуляла с дочкой в возрасте 2,7 лет в парке, ненадолго отвлеклась и потеряла из вида свою дочь. Родители после безуспешных поисков обратились в полицию. На место прибыли сотрудники полиции. Благодаря незамедлительно принятыми мерам, девочка в течение часа была найдена и возвращена родителям. Угрозы здоровью ребенка нет.