Безработный зарезал мужчину в пьяной ссоре в СЗАО Москвы

Москве задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого.

Убийство произошло в квартире дома 37 на улице Лодочная в районе Южное Тушино в СЗАО. Сообщение о преступлении поступило от безработной гражданки, передаёт агентство «Москва»

Как установили полицейские, двое неработающих знакомых распивали спиртные напитки. Во время ссоры хозяин квартиры ударил своего 34-летнего гостя ножом в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.