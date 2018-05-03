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Безработный зарезал мужчину в пьяной ссоре в СЗАО Москвы
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Безработный зарезал мужчину в пьяной ссоре в СЗАО Москвы 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В Москве задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого.
Убийство произошло в квартире дома 37 на улице Лодочная в районе Южное Тушино в СЗАО. Сообщение о преступлении поступило от безработной гражданки, передаёт агентство «Москва».
Как установили полицейские, двое неработающих знакомых распивали спиртные напитки. Во время ссоры хозяин квартиры ударил своего 34-летнего гостя ножом в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия.
По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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