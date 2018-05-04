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Директора спортивно-развлекательного клуба задержали в Подмосковье за хранение пистолета и 317 патронов
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Директора спортивно-развлекательного клуба задержали в Подмосковье за хранение пистолета и 317 патронов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Полицейские задержали в Мытищинском районе директора спортивно-развлекательного клуба по подозрению незаконном хранении оружия, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в дер. Сорокино в одном из помещений спортивно-развлекательного клуба по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов задержан 46-летний житель Москвы, являющийся директором данного заведения», — рассказала Т. Петрова.
Представитель главка полиции уточнила, что пистолет и 317 патронов различного калибра были обнаружены при обыске в кабинете директора. Согласно результатам исследования, оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Подозреваемый в настоящее время находится под подпиской о невыезде.
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