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Жительницу Кургана избавили от порчи за 13 дней и 130 тысяч рублей
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Жительницу Кургана избавили от порчи за 13 дней и 130 тысяч рублей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В результате традиционной схемы мошенничества 26-летняя жительница Кургана лишилась золотых украшений и денег на сумму более 130 тысяч рублей.
21-летней цыганка, проживающая в р.п. Юргамыш Курганской области обвиняется в мошенничестве (хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного материального ущерба потерпевшему).
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Прокуратуры Курганской области, заместителем кургнаского городского прокурора утверждено обвинительное заключение. По версии следствия: обвиняемая в период с ноября 2017 по январь 2018 года, желая похитить золотые изделия и денежные средства, принадлежащие 26-летней жительнице г. Кургана, ввела ее в заблуждение, сообщив, что на ней и ее матери наложена порча, в связи с этим у них не складывается личная жизнь, и для проведения обряда снятия порчи ей необходимо передать золотые украшения и денежные средства на определенную сумму, которые после завершения обряда будут возвращены. На протяжении 13 дней введенная в заблуждение женщина передавала цыганке золотые украшения и переводила денежные средства, в результате чего ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму свыше 130 000 рублей. В скором времени степень виновности обвиняемой будет установлена в ходе рассмотрения уголовного дела судом.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.
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