Ещё
Саратовчанка избила пенсионерку ради 50 рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: 103 года строгого режима
Пока вы спали: 103 года строгого режима

Саратовчанка избила пенсионерку ради 50 рублей 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Подозреваемая, которая неожиданно напала на пожилую женщину, была неоднократно судима.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ГУ МВД, 1 мая в 23:46 к полицейским обратилась 58-летняя жительница п. Советское.
Потерпевшая рассказала стражам порядка, что на ул. 50 лет Пионерии около дома № 5 38-летняя злоумышленница сильно избила ее.
Злоумышленница нанесла заявительнице телесные повреждения и украла у нее имевшиеся в наличии 50 рублей. Вскоре подозреваемую задержали. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).
Новости Саратова: последние новости
Саратовская прокуратура предлагает не только наказывать наркоманов, но и лечить На Большой Садовой иномарка сбила женщину задним ходом Из торгового центра Саратова срочно эвакуировали людей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину475
В центре Москвы произошла драка со стрельбой45
В Лондоне в толпе прогремел взрыв118
Банки начали переводить деньги на карты по-новому37
Еще один мессенджер заблокируют в России41
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение