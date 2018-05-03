Саратовчанка избила пенсионерку ради 50 рублей

Подозреваемая, которая неожиданно напала на пожилую женщину, была неоднократно судима.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ГУ МВД , 1 мая в 23:46 к полицейским обратилась 58-летняя жительница п. Советское.

Потерпевшая рассказала стражам порядка, что на ул. 50 лет Пионерии около дома № 5 38-летняя злоумышленница сильно избила ее.

Злоумышленница нанесла заявительнице телесные повреждения и украла у нее имевшиеся в наличии 50 рублей. Вскоре подозреваемую задержали. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).