Следователи начали проверку после вооруженного инцидента в Лондоне 

Полиция продолжает поиски человека, открывшего огонь.
Сотрудники правоохранительных органов заявили, что инцидент со стрельбой, случившийся 1 мая в Лондоне, привел к гибели одного человека. После произошедшего организовано расследование.
Так, на Камберланд-роуд полицейские приехали, где нашли 30-летнего мужчину со смертельным огнестрельным ранением. Кроме того, говорится в заявлении ведомства, второго пострадавшего пришлось доставить в больницу на севере города.
Причина вооруженного инцидента еще неизвестна.
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