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В Приангарье глава потребкооператива ловко обманул вкладчиков на 116 миллионов
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Пока вы спали: 103 года строгого режима
Пока вы спали: 103 года строгого режима

В Приангарье глава потребкооператива ловко обманул вкладчиков на 116 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ближайшее время руководитель кредитного потребительского кооператива предстанет перед судом в Иркутске. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд. Установлено, что руководитель кооператива заключил с гражданами договоры о передаче их личных сбережений в пользование организации под высокие проценты. При этом злоумышленник не собирался выполнять свои обязательства и возвращать людям их средства: «Как полагают следователи, учредитель кооператива совершил хищение денег, принадлежащих 300 пайщикам на общую сумму свыше 116 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данному факту следователями изначально было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Кировским районным судом вынесено решение об избрании махинатору меры пресечения в виде залога в сумме трех миллионов рублей. Правда впоследствии дело переквалифицировали и иркутянину предъявлено обвинение по статье «Присвоение», санкция которой предполагает до десяти лет лишения свободы.
Отмечается, что доказательственная база собрана в полном объеме. Было проведено более 15 обысков, около 600 выемок документов, назначены десятки судебных экспертиз, допрошено 600 граждан, объем уголовного дела составляет 47 томов.
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