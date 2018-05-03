В Приангарье глава потребкооператива ловко обманул вкладчиков на 116 миллионов

В ближайшее время руководитель кредитного потребительского кооператива предстанет перед судом в Иркутске . Расследование уголовного дела завершено и передано в суд. Установлено, что руководитель кооператива заключил с гражданами договоры о передаче их личных сбережений в пользование организации под высокие проценты. При этом злоумышленник не собирался выполнять свои обязательства и возвращать людям их средства: «Как полагают следователи, учредитель кооператива совершил хищение денег, принадлежащих 300 пайщикам на общую сумму свыше 116 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. По данному факту следователями изначально было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Кировским районным судом вынесено решение об избрании махинатору меры пресечения в виде залога в сумме трех миллионов рублей. Правда впоследствии дело переквалифицировали и иркутянину предъявлено обвинение по статье «Присвоение», санкция которой предполагает до десяти лет лишения свободы. Отмечается, что доказательственная база собрана в полном объеме. Было проведено более 15 обысков, около 600 выемок документов, назначены десятки судебных экспертиз, допрошено 600 граждан, объем уголовного дела составляет 47 томов.