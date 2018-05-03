Жителя Череповца осудили почти на девять лет колонии за развращение детей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Суд приговорил жителя Череповца к 8 годам и 8 месяцам лишения свободы за развращение 14-летних мальчиков, которым он демонстрировал порнографические фотографии и поил спиртным, сообщает в четверг СУСК РФ по Вологодской области.

"По версии следователей…, осенью 2016 года подсудимый демонстрировал находившимся у него в гостях двум 14-летним мальчикам сохраненные в памяти принадлежащего ему ноутбука порнографические фотоизображения, а также совершал в отношении них иные развратные действия. Кроме того, одного из потерпевших подсудимый вовлекал в систематическое употребление алкоголя, неоднократно предлагая ему спиртное", — говорится в сообщении.

Как уточняет СУСК по региону, 43-летний житель Череповца познакомился с одним из мальчиков на улице, когда тот прогуливал урок, и расположил его к себе, угостив мороженым. В дальнейшем мужчина неоднократно приглашал в гости подростка и его приятеля. Позднее, в июне 2017 года, подсудимый встречался на даче с другим 14-летним мальчиком, которого угощал спиртным, отмечает областное следственное управление.

Уголовное дело расследовалось по статьям «совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух лиц» и «вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции».

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с лишением права занимать должности в образовательных учреждениях и детских учреждениях здравоохранения, информирует СУСК по Вологодской области.