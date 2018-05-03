Пьяный житель Кадникова ударил и оскорбил полицейских

Штрафом отделался 36-летний житель Кадникова , который напал на полицейского. Суд наказал его штрафом в 40 тысяч рублей.

Как сообщает региональный следственный комитет, инцидент произошел в преддверии нового года — 29 декабря 2017 года. Нетрезвого мужчину на улице заметили полицейские. Представиться нарушитель общественного порядка отказался, в служебную машину и участковый пункт для выяснения данных проследовать не захотел и потребовал его отпустить. При этом оказал сопротивление, освободился от захвата и ударил кулаком в лицо сотрудника при исполнении. Полицейские все же справились с задержанным, доставили его в отдел и составили протокол об административном правонарушении. Выйдя на крыльцо участкового пункта, мужчина оскорбил правоохранителей.

В итоге на буяна возбудили два уголовных дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».