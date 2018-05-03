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Пьяный житель Кадникова ударил и оскорбил полицейских
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Пьяный житель Кадникова ударил и оскорбил полицейских 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Штрафом отделался 36-летний житель Кадникова, который напал на полицейского. Суд наказал его штрафом в 40 тысяч рублей.
Как сообщает региональный следственный комитет, инцидент произошел в преддверии нового года — 29 декабря 2017 года. Нетрезвого мужчину на улице заметили полицейские. Представиться нарушитель общественного порядка отказался, в служебную машину и участковый пункт для выяснения данных проследовать не захотел и потребовал его отпустить. При этом оказал сопротивление, освободился от захвата и ударил кулаком в лицо сотрудника при исполнении. Полицейские все же справились с задержанным, доставили его в отдел и составили протокол об административном правонарушении. Выйдя на крыльцо участкового пункта, мужчина оскорбил правоохранителей.
В итоге на буяна возбудили два уголовных дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».
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