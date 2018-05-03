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Во Владивостоке на ребёнка напали с ножом в медицинской маске и перчатках
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Во Владивостоке на ребёнка напали с ножом в медицинской маске и перчатках 

Prim.News 1 час назад
Фото: Primpress
В разбойном нападении обвиняется женщина.
Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия).
По версии следствия, преступление совершено в марте 2018 года в районе одной из школ города Владивостока. Используя медицинские маску и перчатки, фигурантка напала на учащегося второго класса и, угрожая ему ножом, похитила мобильный телефон стоимостью 25 тыс. рублей.
Впоследствии злоумышленница была задержана, похищенное изъято и возвращено законным представителям ребенка.
В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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