Во Владивостоке на ребёнка напали с ножом в медицинской маске и перчатках

В разбойном нападении обвиняется женщина. Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия). По версии следствия, преступление совершено в марте 2018 года в районе одной из школ города Владивостока. Используя медицинские маску и перчатки, фигурантка напала на учащегося второго класса и, угрожая ему ножом, похитила мобильный телефон стоимостью 25 тыс. рублей. Впоследствии злоумышленница была задержана, похищенное изъято и возвращено законным представителям ребенка. В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края