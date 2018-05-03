Директору ДУКа в Нижегородской области грозит суд за фиктивную доставку елки

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки надзорным ведомством было установлено, что в декабре 2014 года 54-летний директор управляющей компании поручил экономисту предприятия подготовить фиктивный договор между управляющей компанией и индивидуальным предпринимателем на оказание услуг по доставке ёлки стоимостью 7300 руб.

Доставка выполнена не была, а денежные средства директор присвоил.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, и в марте в отношении директора возбудили уголовное дело.

Напомним, 1,3 млн рублей похитил директор дзержинского ДУКа.