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Директору ДУКа в Нижегородской области грозит суд за фиктивную доставку елки
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Директору ДУКа в Нижегородской области грозит суд за фиктивную доставку елки 

Newsroom24 32 минуты назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки надзорным ведомством было установлено, что в декабре 2014 года 54-летний директор управляющей компании поручил экономисту предприятия подготовить фиктивный договор между управляющей компанией и индивидуальным предпринимателем на оказание услуг по доставке ёлки стоимостью 7300 руб.
Доставка выполнена не была, а денежные средства директор присвоил.
Материалы проверки были направлены в следственные органы, и в марте в отношении директора возбудили уголовное дело.
Напомним, 1,3 млн рублей похитил директор дзержинского ДУКа.
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