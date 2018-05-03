В Кургане женщина распилила и сдала в приемку чужой гараж 

В минувшую пятницу, 27 апреля, в полицию обратилась 59-летняя жительница города Кургана. По словам женщины, вернувшись с работы, она обнаружила пропажу своего гаража у дома по улице Бурова-Петрова. Таким заявлением полицейские были удивлены. Однако, после побывав на месте происшествия, убедились, что гараж там действительно был. Вскоре сыщикам удалось найти автомобиль, на котором металлическая конструкция была доставлена на пункт приема металлолома.
Водитель и сотрудники пункта приема описали женщину, которая «заказала» гараж. Ей оказалась 30-летняя ранее судимая неработающая жительница областного центра, сообщает УМВД России по г. Кургану. За свое деяние злоумышленница может получить до 5 лет лишения свободы. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас она находится под подпиской о невыезде.