Вымогали полмиллиона рублей: в Самаре работников службы доставки задержали за разбой

Самаре сотрудники полиции задержали трех мужчин, которые вымогали деньги у бывшего коллеги. Результатом этого стало разбойное нападение.

— К нам обратился 31-летний мужчина. Он рассказал, что какое-то время работал у этих вымогателей в службе доставки, а затем уволился. Впоследствии работодатели заявили, что мужчина якобы похитил 500000 рублей, и потребовали вернуть эти деньги. При этом они угрожали расправой и самому потерпевшему, и его родным, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По словам полицейских, разбойное нападение произошло во время встречи на улице Гагарина. Бывшие работодатели избили мужчину и отобрали у него 12000 рублей. После этого полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР задержали подозреваемых.

— Задержанными оказались двое жителей областного центра 1991 года рождения и ранее судимый за вымогательство и побои 26-летний мужчина. Во время личного досмотра у них изъяли травматический пистолет и нож, — рассказали полицейские.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.