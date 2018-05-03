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Вымогали полмиллиона рублей: в Самаре работников службы доставки задержали за разбой
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Вымогали полмиллиона рублей: в Самаре работников службы доставки задержали за разбой 

63.ru 42 минуты назад
Фото: 63.ru
В Самаре сотрудники полиции задержали трех мужчин, которые вымогали деньги у бывшего коллеги. Результатом этого стало разбойное нападение.
— К нам обратился 31-летний мужчина. Он рассказал, что какое-то время работал у этих вымогателей в службе доставки, а затем уволился. Впоследствии работодатели заявили, что мужчина якобы похитил 500000 рублей, и потребовали вернуть эти деньги. При этом они угрожали расправой и самому потерпевшему, и его родным, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По словам полицейских, разбойное нападение произошло во время встречи на улице Гагарина. Бывшие работодатели избили мужчину и отобрали у него 12000 рублей. После этого полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР задержали подозреваемых.
— Задержанными оказались двое жителей областного центра 1991 года рождения и ранее судимый за вымогательство и побои 26-летний мужчина. Во время личного досмотра у них изъяли травматический пистолет и нож, — рассказали полицейские.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.
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