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В Самаре сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении разбоя
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В Самаре сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении разбоя 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 40 минут назад
Фото: progorodsamara.ru
К сотрудникам ОБОП Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области с заявлением обратился 31-летний житель Самары. Мужчина рассказал, что трое знакомых вымогают у него крупную денежную сумму. Как рассказал мужчина, ранее он какое-то время работал у этих мужчин в службе доставки, а затем уволился. Впоследствии они стали выдвигать требование вернуть деньги, якобы похищенные заявителем.
Полицейские установили, что, угрожая физической расправой потерпевшему и его родственникам, злоумышленники требовали у своей жертвы денежные средства в размере 500 000 рублей.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что подозреваемые назначили потерпевшему встречу. В тот момент, когда мужчина вышел на улицу, оппоненты стали избивать его и отобрали у него 12 000 рублей.
Оперативниками для предотвращения тяжких последствий было принято решение о задержании подозреваемых. Мероприятие провели оперуполномоченные ОБОП Управления уголовного розыска и сотрудники УГИБДД областного главка при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального Управления Росгвардии.
Задержанными оказались двое жителей областного центра 1991 года рождения и ранее судимый за вымогательство и побои 26-летний местный житель. В ходе личного досмотра у мужчин изъяты травматический пистолет и нож.
В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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