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В Забайкалье двое дальнобойщиков жестоко расправились с жителем Бурятии
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В Забайкалье двое дальнобойщиков жестоко расправились с жителем Бурятии 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В середине апреля в полицию Забайкальского края обратились родственники мужчины, который приехал в регион на заработки, но через некоторое время без вести пропал. Спустя какое-то время сотрудники правоохранительных органов обнаружил тело 26-летнего мужчины. В ходе проведения розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили, что в последний раз молодого человека видели в районе поселка Забайкальск в компании дальнобойщиков. Впоследствии были установлены и личности мужчин, а также марки автомобилей, на которых те передвигаются. Для их задержания забайкальские полицейские выезжали в другие регионы.
«27-летний житель Республики Башкирия и 30-летний житель Челябинской области были доставлены в Забайкалье. Установлена их причастность к смерти без вести пропавшего», — сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.
На данный момент задержанные находятся в изоляторе временного содержания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
Фото: flickr.com, Petr Magera.
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