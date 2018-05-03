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Южноуралец осуждён на 16 лет колонии за тайник с наркотиками на дереве
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Южноуралец осуждён на 16 лет колонии за тайник с наркотиками на дереве 

АиФ 54 минуты назад
Фото: АиФ
Суд в Челябинской области приговорил к 16 годам в колонии строгого режима жителя Миасса, которого признали виновным в незаконном сбыте наркотиков, сообщают в пресс-службе регионального УФСБ.
Установлено, что 40-летний мужчина зимой минувшего года купил более килограмма вещества карфентанил и спрятал наркотик в тайнике на дереве, расположенном на участке соседа. Южноуралец успел найти покупателя, который приобрёл у него 40 г вещества и собирался купить ещё, однако и наркодилера, и его клиента задержали после первой сделки.
«В марте 2018 года покупатель также был осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — пояснили в ведомстве.
Напомним, ранее в суд в Челябинске передали дело школьника, которого обвинили в приготовлении к сбыту партии наркотиков.
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