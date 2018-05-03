Южноуралец осуждён на 16 лет колонии за тайник с наркотиками на дереве

Установлено, что 40-летний мужчина зимой минувшего года купил более килограмма вещества карфентанил и спрятал наркотик в тайнике на дереве, расположенном на участке соседа. Южноуралец успел найти покупателя, который приобрёл у него 40 г вещества и собирался купить ещё, однако и наркодилера, и его клиента задержали после первой сделки.

«В марте 2018 года покупатель также был осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — пояснили в ведомстве.