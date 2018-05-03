Москвич в пьяной ссоре убил мужчину в своей квартире на северо-западе столицы

В столичном районе Южное Тушино безработный москвич в пьяной ссоре нанес мужчине колото-резаное ранение груди, после которого последний скончался в квартире подозреваемого. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

На службу «02» от неработающей гражданки 1971 г. рождения поступило сообщение об убийстве по адресу: ул. Лодочная, д. 37, стр. 2. «Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу задержан неработающий хозяин квартиры 1973 г. рождения, который после совместного распития спиртных напитков, в ссоре, ножом нанес колото-резаное ранение груди безработному гражданину 1984 г. рождения, от которого последний скончался», — сказал собеседник агентства.