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В Одинцовском районе задержали подозреваемого в незаконном производстве наркотических средств
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В Одинцовском районе задержали подозреваемого в незаконном производстве наркотических средств 

Вести Подмосковья 56 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
Полицейские из отдела по контролю за оборотом наркотиков в рамках ОРМ в деревне Немчиново Одинцовского района задержали 37-летнего жителя Москвы, которого подозревают в хранении, а также незаконном производстве наркотических средств.
«В ходе обыска по месту жительства злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты: бумажный стакан с измельченной смесью, контейнер и два свертка из полимерного материала с веществом растительного происхождения внутри, 41 зеленное растение с корневой системой, а также оборудование, используемое для культивирования», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — марихуаной, общим весом более 92 граммов, а изъятые растения являются наркосодержащими растениями конопля», — рассказала Татьяна Петрова.
Возбуждено два уголовных дела по статье 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества или их прекурсоры» и 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, переработка наркотических средств и их аналогов». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
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