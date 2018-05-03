В Одинцовском районе задержали подозреваемого в незаконном производстве наркотических средств

Полицейские из отдела по контролю за оборотом наркотиков в рамках ОРМ в деревне Немчиново Одинцовского района задержали 37-летнего жителя Москвы , которого подозревают в хранении, а также незаконном производстве наркотических средств.

Татьяна Петрова. «В ходе обыска по месту жительства злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты: бумажный стакан с измельченной смесью, контейнер и два свертка из полимерного материала с веществом растительного происхождения внутри, 41 зеленное растение с корневой системой, а также оборудование, используемое для культивирования», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — марихуаной, общим весом более 92 граммов, а изъятые растения являются наркосодержащими растениями конопля», — рассказала Татьяна Петрова.

Возбуждено два уголовных дела по статье 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества или их прекурсоры» и 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, переработка наркотических средств и их аналогов». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.