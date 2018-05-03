В Приволжском районе перед судом предстанут трое мужчин, избивших и ограбивших сотрудников охотхозяйства

В июне 2017 г. в полицию из центральной районной больницы поступила информация о госпитализации с травмами двоих местных жителей: мужчин 1986 и 1959 годов рождения.

Для выяснения обстоятельств дела стражи правопорядка прибыли в лечебное учреждение, а также на место, откуда были госпитализированы пострадавшие.

Из материалов, собранных полицейскими, следует, что сотрудниками предприятия, занимающегося охраной охотничьих угодий, был замечен автомобиль, который двигался по дороге, расположенной на территории данного хозяйства. Подозревая, что лица, находящиеся в автомобиле, осуществляют незаконную охоту, работники предприятия начали его преследование. В одном из сел Приволжского района подозреваемые остановили автомобиль и направились к своим преследователям, которые их настигли. Как установили следователи, в ходе дальнейшего разбирательства, на почве возникших неприязненных отношений, двое злоумышленников стали наносить одному из сотрудников охотхозяйства удары кулаками и ногами по голове и различным частям тела. Третий соучастник заметил, что происходящее фиксируется другим работником охотхозяйства на видеокамеру и потребовал ее отдать. Мужчина и его знакомый, применив насилие, завладели видеокамерой и сотовым телефоном пострадавшего.

Все три злоумышленника были задержаны неподалеку от места происшествия прибывшими сотрудниками полиции. Ими оказались: 34-летний житель Приволжского района, 33-летний житель Безенчукского района и 31-летний самарец. По данным правоохранителей, ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

Согласно заключению эксперта, одному из потерпевших причинен тяжкий, а другому — легкий вред здоровью. Стоимость похищенного превысила 55 тыс. рублей.

В настоящее время одному из подозреваемых предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», другому — за деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Третьему соучастнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.