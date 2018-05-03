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Четверых лжесотрудников газовой службы задержали в Кургане
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Четверых лжесотрудников газовой службы задержали в Кургане 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Полицейские в Кургане задержали четверых мужчин, которые под видом сотрудников газовой службы обманывали пенсионеров, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.
По данным правоохранителей, лжегазовики приходили в квартиры к пожилым курганцам и предлагали им установить газосигнализатор за 30 тысяч рублей, тогда как реальная стоимость оборудования была в несколько раз меньше. При этом мошенники, ориентируясь на материальное положение жертв, предлагали различные скидки и рассрочки.
«На сегодняшний день установлена причастность подозреваемых к семи фактам мошеннических действий. Однако следователи не исключают, что на счету фигурантов дела еще ряд эпизодов подобной противоправной деятельности. Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 70 тысяч рублей», — пояснили в полиции.
Одного из мужчин взяли под стражу, троим в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. За мошенничество курганцам грозит до пяти лет лишения свободы.
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