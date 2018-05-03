Четверых лжесотрудников газовой службы задержали в Кургане

Полицейские в Кургане задержали четверых мужчин, которые под видом сотрудников газовой службы обманывали пенсионеров, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.

По данным правоохранителей, лжегазовики приходили в квартиры к пожилым курганцам и предлагали им установить газосигнализатор за 30 тысяч рублей, тогда как реальная стоимость оборудования была в несколько раз меньше. При этом мошенники, ориентируясь на материальное положение жертв, предлагали различные скидки и рассрочки.

«На сегодняшний день установлена причастность подозреваемых к семи фактам мошеннических действий. Однако следователи не исключают, что на счету фигурантов дела еще ряд эпизодов подобной противоправной деятельности. Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 70 тысяч рублей», — пояснили в полиции.

Одного из мужчин взяли под стражу, троим в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. За мошенничество курганцам грозит до пяти лет лишения свободы.