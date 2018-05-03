В Гусь-Хрустальном задержан серийный квартирный вор

Фото с ресурса kavtoday.ru В Гусь-Хрустальном районе сотрудниками полиции задержан двадцатипятилетный молодой человек, совершивший несколько квартирных краж.

В июле прошлого года в Гусь-Хрустальном он проник в квартиру и похитил мобильный телефон, планшет и деньги. Вторую кражу подозреваемый совершил в поселке Анопино Гусь-Хрустального района, там он поживился электроинструментами.

В конце сентября прошлого года молодой человек нашел около одного из местных магазинов кошелек с банковской картой и пин-кодом. Возвращать его он не собирался, а снял все деньги с карты и потратил их.

Общая сумма наворованного составила около 40 тысяч рублей. Имущество владельцам вернуть не удалось — воришка успел все продать.

Уголовное дело в отношении серийного вора направлено в суд.