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В Гусь-Хрустальном задержан серийный квартирный вор
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В Гусь-Хрустальном задержан серийный квартирный вор 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса kavtoday.ru  В Гусь-Хрустальном районе сотрудниками полиции задержан двадцатипятилетный молодой человек, совершивший несколько квартирных краж.
В июле прошлого года в Гусь-Хрустальном он проник в квартиру и похитил мобильный телефон, планшет и деньги. Вторую кражу подозреваемый совершил в поселке Анопино Гусь-Хрустального района, там он поживился электроинструментами.
В конце сентября прошлого года молодой человек нашел около одного из местных магазинов кошелек с банковской картой и пин-кодом. Возвращать его он не собирался, а снял все деньги с карты и потратил их.
Общая сумма наворованного составила около 40 тысяч рублей. Имущество владельцам вернуть не удалось — воришка успел все продать.
Уголовное дело в отношении серийного вора направлено в суд.
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