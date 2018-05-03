Ещё
Самарские полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в разбое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самарские полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в разбое 

Волга Ньюс 1 час назад
К сотрудникам ОБОП Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области с заявлением обратился 31-летний житель Самары. Мужчина рассказал, что трое знакомых вымогают у него крупную денежную сумму. Как рассказал заявитель, ранее он какое-то время работал у этих мужчин в службе доставки, а затем уволился. Впоследствии они стали выдвигать требование вернуть деньги, якобы, похищенные заявителем.
Полицейские установили, что, угрожая физической расправой потерпевшему и его родственникам, злоумышленники требовали у своей жертвы денежные средства в размере 500 тыс. рублей.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что подозреваемые назначили потерпевшему встречу. Общение должно было происходить на ул. Гагарина в областной столице. В тот момент, когда мужчина вышел на улицу, оппоненты стали избивать его и отобрали у него 12 тыс. рублей.
Оперативниками для предотвращения тяжких последствий было принято решение о задержании подозреваемых. Мероприятие провели оперуполномоченные ОБОП Управления уголовного розыска и сотрудники УГИБДД областного главка при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии.
Задержанными оказались двое 27-летних ранее не судимых мужчин и ранее судимый за вымогательство и побои 26-летний местный житель. В ходе личного досмотра у подозреваемых изъяты травматический пистолет и нож.
В настоящее время они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Волга Ньюс: последние новости
На самарца заведено уголовное дело за избиение собутыльника В Самаре по подозрению в покушении на убийство задержана 35-летняя женщина Договорился со следствием: на суд обвиняемого в коррупции чиновника не пускают СМИ и общественность
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки начали переводить деньги на карты по-новому29
В Лондоне в толпе прогремел взрыв33
Абрамович предстал перед швейцарским судом81
Крым совершил рывок вперед54
РФ объяснила отказ от встречи с британцами161
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
04:30
Китай тайно разместил ракеты на спорных островах
Армия В мире
01:05
ЦБ предупредил банки о новой угрозе
Экономика
03:50
Банки начали переводить деньги на карты по-новому
Личный счет
01:06
Безработных могут заставить платить за медстраховку
Личный счет Общество
01:16
Названа причина смерти Мулермана
Шоу-бизнес
00:26
Трампономика: плохое время для рубля
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение