Самарские полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в разбое

К сотрудникам ОБОП Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области с заявлением обратился 31-летний житель Самары . Мужчина рассказал, что трое знакомых вымогают у него крупную денежную сумму. Как рассказал заявитель, ранее он какое-то время работал у этих мужчин в службе доставки, а затем уволился. Впоследствии они стали выдвигать требование вернуть деньги, якобы, похищенные заявителем.

Полицейские установили, что, угрожая физической расправой потерпевшему и его родственникам, злоумышленники требовали у своей жертвы денежные средства в размере 500 тыс. рублей.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что подозреваемые назначили потерпевшему встречу. Общение должно было происходить на ул. Гагарина в областной столице. В тот момент, когда мужчина вышел на улицу, оппоненты стали избивать его и отобрали у него 12 тыс. рублей.

Оперативниками для предотвращения тяжких последствий было принято решение о задержании подозреваемых. Мероприятие провели оперуполномоченные ОБОП Управления уголовного розыска и сотрудники УГИБДД областного главка при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии.

Задержанными оказались двое 27-летних ранее не судимых мужчин и ранее судимый за вымогательство и побои 26-летний местный житель. В ходе личного досмотра у подозреваемых изъяты травматический пистолет и нож.

В настоящее время они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.