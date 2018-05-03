Депутат из Зауралья, укравшая деньги у школьницы, отделалась обязательными работами

Как установили в суде, преступление было совершено в конце ноября 2017 года в детском отделении районной больницы. Выйдя в коридор и убедившись, что за ней никто не наблюдает, женщина вытащила из сумки, лежащей на кушетке, кошелек с деньгами — в нем находилось больше 6 тысяч рублей.

Следствие выяснило, что сумка принадлежала девочке, которая в тот момент находилась на приеме у врача. Кошелек и деньги ребенку дала мама.

В суде депутат полностью признала свою вину.

Звериноголовский районный суд приговорил женщину к 240 часам обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее «ФедералПресс» писал, что другого зауральского депутата отправили на скамью подсудимых за пьяную езду.

Сначала за вождение в нетрезвом виде мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и на 1,5 года лишили права управления транспортными средствами.

Несмотря на это, в феврале 2018 года мужчина снова выпил и сел за руль. Во время поездки по оживленной улице его остановили сотрудники ДПС

Депутат признал свою вину и раскаялся в содеянном.