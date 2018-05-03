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Депутат из Зауралья, укравшая деньги у школьницы, отделалась обязательными работами
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Депутат из Зауралья, укравшая деньги у школьницы, отделалась обязательными работами 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Курганской области депутата одной из сельских дум признали виновной в совершении кражи, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Как установили в суде, преступление было совершено в конце ноября 2017 года в детском отделении районной больницы. Выйдя в коридор и убедившись, что за ней никто не наблюдает, женщина вытащила из сумки, лежащей на кушетке, кошелек с деньгами — в нем находилось больше 6 тысяч рублей.
Следствие выяснило, что сумка принадлежала девочке, которая в тот момент находилась на приеме у врача. Кошелек и деньги ребенку дала мама.
В суде депутат полностью признала свою вину.
Звериноголовский районный суд приговорил женщину к 240 часам обязательных работ.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее «ФедералПресс» писал, что другого зауральского депутата отправили на скамью подсудимых за пьяную езду.
Сначала за вождение в нетрезвом виде мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и на 1,5 года лишили права управления транспортными средствами.
Несмотря на это, в феврале 2018 года мужчина снова выпил и сел за руль. Во время поездки по оживленной улице его остановили сотрудники ДПС.
Депутат признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Фото: Евгений Поторочин
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