Полиция задержала ямальца, открывшего стрельбу по односельчанам

В Красноселькупском районе сотрудниками полиции задержан житель села Толька, открывший стрельбу по двоим своим знакомым.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, инцидент произошел в апреле на территории электростанции.

«Проведенной полицейскими проверкой установлено следующее: подозреваемый, находясь у здания электростанции, испытывая личные неприязненные отношения к потерпевшим, действуя с целью запугать их, направил огнестрельное оружие ИЖ, произвел из него два выстрела в землю и высказал в адрес мужчин угрозы убийством в словесной форме», — отмечают в пресс-службе ведомства.

В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Огнестрельное оружие изъято.