Ещё
Полиция задержала ямальца, открывшего стрельбу по односельчанам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция задержала ямальца, открывшего стрельбу по односельчанам 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Красноселькупском районе сотрудниками полиции задержан житель села Толька, открывший стрельбу по двоим своим знакомым.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, инцидент произошел в апреле на территории электростанции.
«Проведенной полицейскими проверкой установлено следующее: подозреваемый, находясь у здания электростанции, испытывая личные неприязненные отношения к потерпевшим, действуя с целью запугать их, направил огнестрельное оружие ИЖ, произвел из него два выстрела в землю и высказал в адрес мужчин угрозы убийством в словесной форме», — отмечают в пресс-службе ведомства.
В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Огнестрельное оружие изъято.
Фото Евгения Поторочина
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Якутский горсуд оштрафовал мигранта за сокрытие информации о знакомом-экстремисте В новой Москве во время драки убит человек Известному столичному адвокату плеснули в лицо кислотой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки начали переводить деньги на карты по-новому29
В Лондоне в толпе прогремел взрыв33
Абрамович предстал перед швейцарским судом81
Крым совершил рывок вперед54
РФ объяснила отказ от встречи с британцами161
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
04:30
Китай тайно разместил ракеты на спорных островах
Армия В мире
01:05
ЦБ предупредил банки о новой угрозе
Экономика
03:50
Банки начали переводить деньги на карты по-новому
Личный счет
01:06
Безработных могут заставить платить за медстраховку
Личный счет Общество
01:16
Названа причина смерти Мулермана
Шоу-бизнес
00:26
Трампономика: плохое время для рубля
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение