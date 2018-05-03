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Во Владивостоке простятся с убитой воспитательницей военно-морского училища
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Во Владивостоке простятся с убитой воспитательницей военно-морского училища 

Prim.News 20 минут назад
Фото: Vladnews.ru
Она погибла 26 апреля.
Во Владивостоке 4 мая в храме Успения Божией Матери состоится прощание с Дарьей К., убитой в любовной трагедии 26 апреля. Проститься с девушкой все желающие смогут в 12:00 в храме, расположенном по адресу: улица Светланская, 65, передает VladNews.
Ранее сообщалось, что сбор средств в помощь родственникам воспитателя Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища Дарьи К., которая 26 апреля 2018 года, погибла от рук преступника, был объявлен в краевом центре. Об этом в своем фейсбуке рассказала мать одного из нахимовцев Ирина Кузнецова.
«26 апреля 2018 г. была убита воспитатель нахимовского училища Дарья Сергеевна К. 25 апреля ей исполнилось 28 лет. Четыре года Даша занималась воспитанием 20 нахимовцев, в том числе и моего сына. Она была единственным кормильцем в семье. У Даши остались 8 летняя дочь и мама. Семье нужна помощь», — говорится в соо  Ранее сообщалось, что молодой человек смертельно ранил из ружья женщину, а после сам погиб от огнестрельного ранения. По предварительной информации, убийство было спровоцировано сильной ссорой. Преступление произошло в Камском переулке недалеко от места работы погибшей.
В следственном управлении Следственного комитета по Приморскому краю рассказали, что на месте происшествия проведен осмотр, где обнаружено ружье. «По предварительным данным, мужчина в ходе ссоры выстрелил в знакомую и убил ее. После этого совершил самоубийство. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.
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