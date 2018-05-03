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Суд вынес приговор «приморским партизанам»
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Суд вынес приговор «приморским партизанам» 

Авторадио 1 час назад
Пятеро подсудимых по делу т.н. «приморских партизан» получили от 8 до 25 лет заключения. Ранее присяжные вынесли обвинительный вердикт. Суд во Владивостоке признал всех пятерых виновными в убийстве четырех человек. Все четверо убитых, предположительно, были охранниками конопляных полей. Кроме того, группировка совершила серию громких нападений на силовиков и несколько налетов на отделения полиции на Дальнем Востоке. Действия группы вызвали широкий общественный резонанс. В октябре 2010 года в Интернете появилось видеообращение «приморских партизан». В нем молодые люди обращаются к сотрудникам МВД, обвиняют их в покрытии наркобизнеса, коррупции и воровстве, и утверждают, что действуют осознанно.
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