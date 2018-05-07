В Тюмени школьник помог полицейским раскрыть нападение на женщину

Накануне в дневное время суток сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Тюмени задержали 59-летнего жителя областной столицы, подозреваемого в совершении разбойного нападения на улице Интернациональной.

В конце апреля в дежурную часть УМВД России по г. Тюмени поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что неизвестный похитил у нее сумку.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили детали случившегося. Оказалось, что женщина возвращалась с работы, в сумке у нее находилась дневная выручка от продажи лотерейных билетов в размере 16 000 рублей, а также сами лотерейные билеты на сумму 40 000 рублей. Злоумышленник, выследив женщину, брызнул газовым баллончиком ей в лицо и несколько раз ударил, затем вырвал сумку и убежал. Очевидцем происходящего стал учащийся 11 класса лицея № 34 Усольцев Владимир, который в это время выгуливал собаку. Молодой человек немедленно отреагировал и побежал за злоумышленником. 59-летний фигурант, заметив погоню, выбросил похищенную сумку и скрылся в одном из дворов. Похищенное имущество школьник вернул потерпевшей.

Сотрудники полиции опросили потерпевшую и очевидца, изъяли записи с камер видеонаблюдения, наметили пути отхода злоумышленника. В настоящее время мужчина находится под стражей на основании ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.