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Ноутбук и велосипед похитили грабители из квартиры в Дзержинске
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Ноутбук и велосипед похитили грабители из квартиры в Дзержинске 

Newsroom24 23 минуты назад
Фото: Newsroom24
В Дзержинске по подозрению в совершении грабежа задержаны двое ранее судимых местных жителей в возрасте 26 и 28 лет.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, 1 мая, во вторник, злоумышленники открыто похитили ноутбук и велосипед из квартиры дома по улице Космонавтов, после чего скрылась.
Получив информацию о совершенном преступлении, правоохранители задержали мужчин по «горячим следам».
Похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что случайные знакомые ограбили нижегородца в его квартире.
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