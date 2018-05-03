Ноутбук и велосипед похитили грабители из квартиры в Дзержинске

В Дзержинске по подозрению в совершении грабежа задержаны двое ранее судимых местных жителей в возрасте 26 и 28 лет.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , 1 мая, во вторник, злоумышленники открыто похитили ноутбук и велосипед из квартиры дома по улице Космонавтов, после чего скрылась.

Получив информацию о совершенном преступлении, правоохранители задержали мужчин по «горячим следам».

Похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что случайные знакомые ограбили нижегородца в его квартире.