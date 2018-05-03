Ноутбук и велосипед похитили грабители из квартиры в Дзержинске 

В Дзержинске по подозрению в совершении грабежа задержаны двое ранее судимых местных жителей в возрасте 26 и 28 лет.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, 1 мая, во вторник, злоумышленники открыто похитили ноутбук и велосипед из квартиры дома по улице Космонавтов, после чего скрылась.
Получив информацию о совершенном преступлении, правоохранители задержали мужчин по «горячим следам».
Похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что случайные знакомые ограбили нижегородца в его квартире.